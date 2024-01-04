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Киселев Никита Иванов

Место рождения

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Киселев Иван Селиверстов

Мать: Матрена Павлова

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
22.08.1869

Дочь: Наталья Никитина

Мать ребёнка: Надежда Евдокимова

Рождение ребёнка
08.08.1872

Сын: Киселев Максим Никитин

Мать ребёнка: Надежда Евдокимова

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
09.04.1875

Дочь: Ирина Никитина

Мать ребёнка: Надежда Евдокимова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.10.1877

Дочь: Прасковья Никитина

Мать ребёнка: Надежда Евдокимова

Рождение ребёнка
26.07.1880

Дочь: Евдокия Никитина

Мать ребёнка: Надежда Евдокимова

Максимовка, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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