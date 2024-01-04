Киселев Никита Иванов
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Киселев Иван Селиверстов
Мать: Матрена Павлова
Рождение ребёнка
22.08.1869
Дочь: Наталья Никитина
Мать ребёнка: Надежда Евдокимова
Рождение ребёнка
08.08.1872
Мать ребёнка: Надежда Евдокимова
Рождение ребёнка
09.04.1875
Дочь: Ирина Никитина
Мать ребёнка: Надежда Евдокимова
Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
13.10.1877
Дочь: Прасковья Никитина
Мать ребёнка: Надежда Евдокимова
Рождение ребёнка
26.07.1880
Дочь: Евдокия Никитина
Мать ребёнка: Надежда Евдокимова
Смерть
Неизвестно