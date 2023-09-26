Прокофьева (Скрягина) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокофьева (Скрягина) Наталья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

20.09.1961

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Скрягин Сергей Александрович

Мать: Иеромузо Александра Афанасьевна

Рождение ребёнка
17.03.1909

Дочь: Иванова Ирина Федоровна

Отец ребёнка: Прокофьев Фёдор Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокофьев Фёдор Тарасович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.09.1961
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