Прокофьева (Скрягина) Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти20.09.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
17.03.1909
Дочь: Иванова Ирина Федоровна
Отец ребёнка: Прокофьев Фёдор Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прокофьев Фёдор Тарасович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.09.1961