Турыгина Кристина Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1984
Отец: Рыбин Игорь Викторович
Рождение ребёнка
06.07.2011
Дочь: Турыгина София Александровна
Отец ребёнка: Турыгин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
24.08.2014
Дочь: Турыгина Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Турыгин Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно