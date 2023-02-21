Турыгина Кристина Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турыгина Кристина Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1984

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1984

Отец: Рыбин Игорь Викторович

Мать: Рыбина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
06.07.2011

Дочь: Турыгина София Александровна

Отец ребёнка: Турыгин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
24.08.2014

Дочь: Турыгина Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Турыгин Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турыгин Александр Николаевич

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