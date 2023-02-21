Набережнев Валентин Серафимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Набережнев Валентин Серафимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1973

Дочь: Ильина Светлана Валентиновна

Мать ребёнка: Набережнева Александра Алексеевна

Уварово, город Уварово, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.07.1983

Дочь: Козлова Ирина Валентиновна

Мать ребёнка: Набережнева Александра Алексеевна

Уварово, город Уварово, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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