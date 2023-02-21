Набережнев Валентин Серафимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1973
Дочь: Ильина Светлана Валентиновна
Мать ребёнка: Набережнева Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
22.07.1983
Дочь: Козлова Ирина Валентиновна
Мать ребёнка: Набережнева Александра Алексеевна
Смерть
Неизвестно