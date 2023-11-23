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Холмовский Иван Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Николай Филиппов

Мать: неизвестно

Холмовский Иван Николаевич (1802 - ?) Родился в семье пономаря села Лаврентьева Холма Ярославского уезда Николая Филипповича. С 1812 года обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1820 году определ... Показать все
Рождение ребёнка
1831

Сын: Холмовский Константин Иванов

Мать ребёнка: Холмовская Лукерья Иванова

Рождение ребёнка
1833

Сын: Холмовский Федор Иванов

Мать ребёнка: Холмовская Лукерья Иванова

Холмовский Федор Иванович (1833 - ?) Родился в семье дьячка Спасонагородской церкви г.Ярославля Ивана Холмовского. Из среднего отделения Ярославской духовной семинарии, в 1855 году по желанию уволен в... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холмовская Лукерья Иванова

Смерть
Неизвестно
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