Холмовский Иван Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Николай Филиппов
Мать: неизвестно
Холмовский Иван Николаевич (1802 - ?) Родился в семье пономаря села Лаврентьева Холма Ярославского уезда Николая Филипповича. С 1812 года обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1820 году определ... Показать все
Рождение ребёнка
1831
Сын: Холмовский Константин Иванов
Мать ребёнка: Холмовская Лукерья Иванова
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: Холмовская Лукерья Иванова
Холмовский Федор Иванович (1833 - ?) Родился в семье дьячка Спасонагородской церкви г.Ярославля Ивана Холмовского. Из среднего отделения Ярославской духовной семинарии, в 1855 году по желанию уволен в... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно