Полькина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полькина ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Полькин Егор

Отец ребёнка: Полькин Пётр

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Полькин Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полькин Яков

Отец ребёнка: Полькин Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полькин Пётр

Смерть
Неизвестно
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