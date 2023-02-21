Полькина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Полькин Егор
Отец ребёнка: Полькин Пётр
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Полькин Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полькин Яков
Отец ребёнка: Полькин Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Полькин Пётр
Смерть
Неизвестно