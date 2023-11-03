Богунов Матвей Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богунов Матвей Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богунов Василий Николаев

Мать: Богунова Татьяна Петрова

Рождение ребёнка
Около 1858

Сын: Богунов Михаил Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Голенкова Евгения Матвеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Чуркина Александра Матвеева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богунов Маркел Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богунов Стефан Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богунов Иван Матвеев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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