Богунов Матвей Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богунов Василий Николаев
Мать: Богунова Татьяна Петрова
Рождение ребёнка
Около 1858
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Голенкова Евгения Матвеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Чуркина Александра Матвеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богунов Иван Матвеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно