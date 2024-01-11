Затонская (Шишкина) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Затонская (Шишкина) Марфа

Место рождения

Оренбургская губерния

Дата рождения

27.09.1921

Дата смерти

05.07.1987

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

1941 г.р.
1947 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1921

Отец: Шишкин Яков Матвеевич

Мать: Шишкина Евдокия Ивановна

Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Толчева Елена

Отец ребёнка: Затонский Александр Федорович

Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
1947

Сын: Затонский Николай

Отец ребёнка: Затонский Александр Федорович

Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Затонский Александр Федорович

Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Затонский Александр Федорович

Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Затонский Александр Федорович

Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Затонский Александр Федорович

Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Затонский Александр Федорович

Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
18.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Затонский Александр Федорович

г.Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Затонский Александр Федорович

Смерть
05.07.1987
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