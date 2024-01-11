Затонская (Шишкина) Марфа
Место рожденияОренбургская губерния
Дата рождения27.09.1921
Дата смерти05.07.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1921
Отец: Шишкин Яков Матвеевич
Мать: Шишкина Евдокия Ивановна
Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Толчева Елена
Отец ребёнка: Затонский Александр Федорович
Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
1947
Сын: Затонский Николай
Отец ребёнка: Затонский Александр Федорович
Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
1949
Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
1951
Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
1954
Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
1958
Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
1961
Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Рождение ребёнка
18.07.1963
г.Абдулино, Оренбургская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.07.1987