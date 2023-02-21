Дзибуро Леонтий Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дзибуро Леонтий Елисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1882 и 1890

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

1906 г.р.
1911 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1882 и 1890

Отец: Дзибуро Елисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Дзибуро Александра Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Дзибуро Евдокия Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дзибуро Ирина Игнатьевна

Смерть
1966
Воронино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
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