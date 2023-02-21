Дзибуро Леонтий Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1882 и 1890
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1882 и 1890
Отец: Дзибуро Елисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Дзибуро Александра Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Дзибуро Евдокия Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дзибуро Ирина Игнатьевна
Смерть
1966