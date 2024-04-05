Шишлянникова (Гаврилова) Ирина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШишлянникова (Гаврилова) Ирина Фёдоровна

Шишлянникова (Гаврилова) Ирина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1961 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2012 г.р.

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1985

Отец: не указан

Мать: Гаврилова Вера Иосифовна

Рождение ребёнка
24.02.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишлянников Максим Александрович

Саянск, город Саянск, Иркутская область
Рождение ребёнка
29.06.2012

Дочь: Шишлянникова Вероника Максимовна

Отец ребёнка: Шишлянников Максим Александрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.