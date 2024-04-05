Шишлянникова (Гаврилова) Ирина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1985
Отец: не указан
Мать: Гаврилова Вера Иосифовна
Рождение ребёнка
24.02.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шишлянников Максим Александрович
Саянск, город Саянск, Иркутская область
Рождение ребёнка
29.06.2012
Дочь: Шишлянникова Вероника Максимовна
Отец ребёнка: Шишлянников Максим Александрович