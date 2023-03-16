Попов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1953

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1978

Сын: Попов Александр Александрович

Мать ребёнка: Попова Вера Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.06.1983

Дочь: Попова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Попова Вера Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Вера Александровна

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