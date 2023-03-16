Попов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1978
Сын: Попов Александр Александрович
Мать ребёнка: Попова Вера Александровна
Рождение ребёнка
01.06.1983
Дочь: Попова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Попова Вера Александровна
Бракосочетание
Неизвестно