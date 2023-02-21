Москатова - (Чендева) Евдокия Васильевна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.04.1957
Дочь: Гареева Анна Петровна
Отец ребёнка: Москатов ПЕТР Дмитриевич
Рождение ребёнка
04.09.1959
Сын: Москатов николай петрович
Отец ребёнка: Москатов ПЕТР Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Василиева елена Петровна
Отец ребёнка: Москатов ПЕТР Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коробейникова Мария Петровна
Отец ребёнка: Москатов ПЕТР Дмитриевич
Смерть
Неизвестно