Москатова - (Чендева) Евдокия Васильевна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москатова - (Чендева) Евдокия Васильевна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1957

Дочь: Гареева Анна Петровна

Отец ребёнка: Москатов ПЕТР Дмитриевич

Рождение ребёнка
04.09.1959

Сын: Москатов николай петрович

Отец ребёнка: Москатов ПЕТР Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Василиева елена Петровна

Отец ребёнка: Москатов ПЕТР Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробейникова Мария Петровна

Отец ребёнка: Москатов ПЕТР Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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