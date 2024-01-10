Шакирэ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакирэ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1910 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Мингазов Мисбахтдин

Отец ребёнка: Шиапов Минхажетдин

Н. Чечкабы, Татарская АССР, Буинский р-н, д.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шиапов Минхажетдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиапов Минхажетдин

Смерть
Неизвестно
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