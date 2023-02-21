Васильев Михаил Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1850
Дата смерти1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1875 по 1880
Киев, Украина
Место жительства
По 1875
Место жительства
С 1880 по 1897
Место жительства
Неизвестно
Харьков, Украина
Смерть
1897