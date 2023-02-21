Васильев Михаил Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Михаил Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1850

Дата смерти

1897

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1875 по 1880
Киев, Украина
Место жительства
По 1875
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
С 1880 по 1897
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Харьков, Украина
Смерть
1897
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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