Тимошенко Аким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.04.1876
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Тимошенко Акилина
Рождение ребёнка
24.05.1877
Сын: Тимошенко Павел
Мать ребёнка: Тимошенко Акилина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимошенко Акилина
Смерть
Неизвестно