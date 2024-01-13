Тимошенко Аким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко Аким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1876

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Тимошенко Акилина

Кожевниково, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1877

Сын: Тимошенко Павел

Мать ребёнка: Тимошенко Акилина

Кожевниково, Енотаевский уезд, Астраханская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимошенко Акилина

Смерть
Неизвестно
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