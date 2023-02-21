Ильченко Станислав Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильченко Станислав Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильченко Иван

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильченко Елена Станиславовна

Мать ребёнка: Ильченко Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильченко Юлия Станиславовна

Мать ребёнка: Ильченко Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильченко Вера

Смерть
Неизвестно
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