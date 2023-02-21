Ильченко Станислав Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильченко Иван
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильченко Елена Станиславовна
Мать ребёнка: Ильченко Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильченко Юлия Станиславовна
Мать ребёнка: Ильченко Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильченко Вера
Смерть
Неизвестно