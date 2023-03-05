Ирина Михайлоа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Михайлоа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Анна Пиминова

Отец ребёнка: Пимен Герасимов

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Агрипина Пиминова

Отец ребёнка: Пимен Герасимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пимен Герасимов

Место жительства
Неизвестно
Топалки, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1763
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