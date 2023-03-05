Ирина Михайлоа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смерти1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Анна Пиминова
Отец ребёнка: Пимен Герасимов
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Агрипина Пиминова
Отец ребёнка: Пимен Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пимен Герасимов
Место жительства
Неизвестно
Топалки, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1763