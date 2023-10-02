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Тихонов Дмитрий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1936

Отец: Тихонов Андрей Лукоянович

Мать: Тихонова Марина Евдокимовна

Рождение ребёнка
05.02.1970

Сын: Тихонов Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Тихонова Галина

Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.06.1971

Сын: Тихонов Виктор Дмитриевич

Мать ребёнка: Тихонова Галина

Рождение ребёнка
25.03.1976

Дочь: Грошева Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Тихонова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Галина

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