Тихонов Дмитрий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1936
Рождение ребёнка
05.02.1970
Сын: Тихонов Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Тихонова Галина
Вешкайма, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
29.06.1971
Сын: Тихонов Виктор Дмитриевич
Мать ребёнка: Тихонова Галина
Рождение ребёнка
25.03.1976
Дочь: Грошева Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Тихонова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тихонова Галина