(Схоменко) Анастасия Григорьевна
Место рожденияРоссия, Новосибирская область, Карасукский район, д Нестеровка
Дата рождения10.04.1935
Дата смерти19.08.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1935
Отец: Схоменко Григорий Яковлевич
Мать: Евдокия Дмитриевна
Россия, Новосибирская область, Карасукский район, д Нестеровка
Рождение ребёнка
07.12.1955
Россия, Новосибирская область, Карасукский район, с. Калиновка
Рождение ребёнка
20.07.1957
Россия, Новосибирская область, Карасукский район, д Нестеровка
Рождение ребёнка
04.10.1958
Дочь: Толкачева Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Омельченко Иван Прокопьевич
Россия, Новосибирская область, Карасукский район, с. Калиновка
Рождение ребёнка
13.02.1960
Рождение ребёнка
11.08.1975
Сын: Омельченко Владимир Иванович
Отец ребёнка: Омельченко Иван Прокопьевич
Россия, Новосибирская область, Карасукский район, с Калиновка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.08.2006
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Калиновское кладбище