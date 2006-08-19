(Схоменко) Анастасия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Схоменко) Анастасия Григорьевна

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Место рождения

Россия, Новосибирская область, Карасукский район, д Нестеровка

Дата рождения

10.04.1935

Дата смерти

19.08.2006

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1913 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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1958 г.р.
Скрыто настройками приватности
1975 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1935

Отец: Схоменко Григорий Яковлевич

Мать: Евдокия Дмитриевна

Россия, Новосибирская область, Карасукский район, д Нестеровка
Рождение ребёнка
07.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Омельченко Иван Прокопьевич

Россия, Новосибирская область, Карасукский район, с. Калиновка
Рождение ребёнка
20.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Омельченко Иван Прокопьевич

Россия, Новосибирская область, Карасукский район, д Нестеровка
Рождение ребёнка
04.10.1958

Дочь: Толкачева Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Омельченко Иван Прокопьевич

Россия, Новосибирская область, Карасукский район, с. Калиновка
Рождение ребёнка
13.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Омельченко Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
11.08.1975

Сын: Омельченко Владимир Иванович

Отец ребёнка: Омельченко Иван Прокопьевич

Россия, Новосибирская область, Карасукский район, с Калиновка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Омельченко Иван Прокопьевич

Смерть
19.08.2006
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Калиновское кладбище
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