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Иванов Василий Митрофанович

Место рождения

Бочиновка, Усманский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

18.03.1918

Дата смерти

25.01.1995

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Бочиновка, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.01.1949

Дочь: Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Иванова Пелагея Назарьевна

Усмань, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тесленко Неизвестно

Мать ребёнка: Иванова Пелагея Назарьевна

Усмань, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Пелагея Назарьевна

Смерть
25.01.1995
Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
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