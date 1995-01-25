Иванов Василий Митрофанович
Место рождения
Дата рождения18.03.1918
Дата смерти25.01.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1949
Дочь: Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Иванова Пелагея Назарьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тесленко Неизвестно
Мать ребёнка: Иванова Пелагея Назарьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.01.1995
Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область