Буйский Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буйский Василий

Место рождения

Черкаса, Богородской волости, уфимской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Черкаса, Богородской волости, уфимской губернии
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Руслякова Афонасия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Черкаса, Богородской волости, уфимской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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