Буйский Василий
Место рожденияЧеркаса, Богородской волости, уфимской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Черкаса, Богородской волости, уфимской губернии
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Руслякова Афонасия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Черкаса, Богородской волости, уфимской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно