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Григорьев (подкидыш) Степан Иванович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Григорьев Иван Власович

Мать: Григорьева Анастасия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Садохин Наум Степанович

Мать ребёнка: Григорьева Христина Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Григорьев Михаил Степанович

Мать ребёнка: Григорьева Христина Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Григорьев Иван Степанович

Мать ребёнка: Григорьева Христина Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Христина Ивановна

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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