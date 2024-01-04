Григорьев (подкидыш) Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Григорьев Иван Власович
Мать: Григорьева Анастасия
Рождение ребёнка
1844
Мать ребёнка: Григорьева Христина Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Григорьев Михаил Степанович
Мать ребёнка: Григорьева Христина Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Григорьев Иван Степанович
Мать ребёнка: Григорьева Христина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно