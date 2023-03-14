Котова Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Наталья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Котова Нина Ивановна удочерена

Отец ребёнка: Котов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Котова Лилия Ивановна

Отец ребёнка: Котов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1943

Сын: Котов Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Котов Иван Михайлович

Рождение ребёнка
1945

Сын: Котов Валерий Иванович

Отец ребёнка: Котов Иван Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Иван Михайлович

Смерть
1978
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