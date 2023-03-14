Котова Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Котова Нина Ивановна удочерена
Отец ребёнка: Котов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Котова Лилия Ивановна
Отец ребёнка: Котов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1943
Отец ребёнка: Котов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1945
Отец ребёнка: Котов Иван Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978