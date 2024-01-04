Жукова (Масленникова) Домника Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖукова (Масленникова) Домника Гаврилова

Жукова (Масленникова) Домника Гаврилова

Место рождения

Торжок, город Торжок, Тверская область

Дата рождения

Около 1745 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Торжок, город Торжок, Тверская область
Бракосочетание
02.02.1769 ст.

Муж: Жуков Иван Семенов

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1770 ст.

Сын: Жуков Климентий Иванов

Отец ребёнка: Жуков Иван Семенов

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
26.09.1776 ст.

Сын: Иван Иванов Жуков

Отец ребёнка: Жуков Иван Семенов

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
1777 ст.

Сын: Жуков Александр Иванов

Отец ребёнка: Жуков Иван Семенов

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1782 ст.

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Жуков Иван Семенов

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
26.08.1784 ст.

Сын: Жуков Андриан Иванов

Отец ребёнка: Жуков Иван Семенов

Торжок, город Торжок, Тверская область
Рождение ребёнка
24.09.1787 ст.

Сын: Жуков Андрей Иванов

Отец ребёнка: Жуков Иван Семенов

Торжок, город Торжок, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close