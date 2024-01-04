Жукова (Масленникова) Домника Гаврилова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1745 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1769 ст.
Муж: Жуков Иван Семенов
Рождение ребёнка
Около 1770 ст.
Отец ребёнка: Жуков Иван Семенов
Рождение ребёнка
26.09.1776 ст.
Сын: Иван Иванов Жуков
Отец ребёнка: Жуков Иван Семенов
Рождение ребёнка
1777 ст.
Отец ребёнка: Жуков Иван Семенов
Рождение ребёнка
01.03.1782 ст.
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Жуков Иван Семенов
Рождение ребёнка
26.08.1784 ст.
Сын: Жуков Андриан Иванов
Отец ребёнка: Жуков Иван Семенов
Рождение ребёнка
24.09.1787 ст.
Сын: Жуков Андрей Иванов
Отец ребёнка: Жуков Иван Семенов
Смерть
Неизвестно