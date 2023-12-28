Авдюшин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдюшин Алексей

Авдюшин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1918

Дата смерти

Около ?.09.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918

Отец: Авдюшин Михаил

Мать: ?

Смерть
Около ?.09.1941
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close