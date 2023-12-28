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Авдюшин Алексей
Авдюшин Алексей
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1918
Дата смерти
Около ?.09.1941
Пол
Мужской
Отец
Авдюшин Михаил
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ВТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918
Отец:
Авдюшин Михаил
Мать:
?
Смерть
Около ?.09.1941
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