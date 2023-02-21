Овсянникова Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянникова Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873 ст.

Сын: Овсянников Иван Стефанович

Отец ребёнка: Овсянников Стефан Родионович

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянников Стефан Родионович

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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