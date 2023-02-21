Овсянникова Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873 ст.
Сын: Овсянников Иван Стефанович
Отец ребёнка: Овсянников Стефан Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно