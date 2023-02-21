Агафья Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Тимофей Никитич

Отец ребёнка: Никита

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Илья Никитич

Отец ребёнка: Никита

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Федот Никитич

Отец ребёнка: Никита

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита

Смерть
Неизвестно
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