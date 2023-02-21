Агафья Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Тимофей Никитич
Отец ребёнка: Никита
Рождение ребёнка
1824
Сын: Илья Никитич
Отец ребёнка: Никита
Рождение ребёнка
1827
Сын: Федот Никитич
Отец ребёнка: Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита
Смерть
Неизвестно