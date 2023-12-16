Третьяков Степан Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Рождение ребёнка
1834
Сын: Третьяков Константин Или Иван Степанович
Мать ребёнка: Третьякова Матрена Прокопьевна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Третьяков Евсей Степанович
Мать ребёнка: Третьякова Матрена Прокопьевна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Третьяков Василий Степанович
Мать ребёнка: Третьякова Матрена Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно