Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Пыжев Василий Самойлович
Пыжев Василий Самойлович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1797
Дата смерти
1820
Пол
Мужской
Отец
Пыжев Самойла Кириллович
1747 г.р.
Мать
Ксения
1769 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец:
Пыжев Самойла Кириллович
Мать:
Ксения
Смерть
1820
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия