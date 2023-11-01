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Пыжев Василий Самойлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

1820

Пол

Мужской

Отец

1747 г.р.

Мать

1769 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Пыжев Самойла Кириллович

Мать: Ксения

Смерть
1820
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