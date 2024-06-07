Коробова Анна Леонтиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смоленец, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1852
Сын: Коробов Феодор Никифорович
Отец ребёнка: Коробов Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Коробова Матрона Никифоровна
Отец ребёнка: Коробов Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Коробова Дария Никифоровна
Отец ребёнка: Коробов Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Коробов Константин Никифорович
Отец ребёнка: Коробов Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Коробов Сергей Никифорович
Отец ребёнка: Коробов Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1861
Сын: Коробов Никифор Никифорович
Отец ребёнка: Коробов Никифор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1862
Сын: Коробов Митрофан Никифорович
Отец ребёнка: Коробов Никифор Дмитриевич
Смерть
1876