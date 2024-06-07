Коробова Анна Леонтиевна 1831 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коробова Анна Леонтиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

1876

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Никифор Дмитриевич

Место жительства
Неизвестно
Смоленец, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1852

Сын: Коробов Феодор Никифорович

Отец ребёнка: Коробов Никифор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Коробова Матрона Никифоровна

Отец ребёнка: Коробов Никифор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Коробова Дария Никифоровна

Отец ребёнка: Коробов Никифор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Коробов Константин Никифорович

Отец ребёнка: Коробов Никифор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Коробов Сергей Никифорович

Отец ребёнка: Коробов Никифор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1861

Сын: Коробов Никифор Никифорович

Отец ребёнка: Коробов Никифор Дмитриевич

Рождение ребёнка
1862

Сын: Коробов Митрофан Никифорович

Отец ребёнка: Коробов Никифор Дмитриевич

Смерть
1876

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