Аронович-Гельдборх Исай Файбиш
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
До 31.05.1851
По указу Губернского правления от 31.05.1851 №6268 перечислен из Яркуля в сейго же округа Еланскую волость
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салиха Слобилкова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно