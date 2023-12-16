Аронович-Гельдборх Исай Файбиш — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аронович-Гельдборх Исай Файбиш

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
До 31.05.1851
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
По указу Губернского правления от 31.05.1851 №6268 перечислен из Яркуля в сейго же округа Еланскую волость
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салиха Слобилкова

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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