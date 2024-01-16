Генова Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Генов Иннокентий Афанасьевич
Отец ребёнка: Генов Афанасий
с. Вовны Дмитровской волости Новгородского уезда Черниговской губернии
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Генов Афанасий
с. Вовны Дмитровской волости Новгородского уезда Черниговской губернии
Рождение ребёнка
1896
Отец ребёнка: Генов Афанасий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Генов Афанасий
Смерть
Неизвестно