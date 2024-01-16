Генова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Генова Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Генов Иннокентий Афанасьевич

Отец ребёнка: Генов Афанасий

с. Вовны Дмитровской волости Новгородского уезда Черниговской губернии
Рождение ребёнка
1890

Сын: Генов Ефим Афанасьевич

Отец ребёнка: Генов Афанасий

с. Вовны Дмитровской волости Новгородского уезда Черниговской губернии
Рождение ребёнка
1896

Сын: Генов Марк Афанасьевич

Отец ребёнка: Генов Афанасий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Генов Афанасий

Смерть
Неизвестно
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