Мавра Самойлова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самойла Григорьев
Мать: Меланья Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Крещение
Неизвестно
Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
стр. 36 об|18-20 апреля – Мавра – деревни Красикова Волоколамской округи экономического ведомства у крестьянина Самуила Григорьева и первого брака его законной жены Меланьи Петровой.|Восприемники – то... Показать все
Смерть
После 1834