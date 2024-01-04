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Мавра Самойлова

Место рождения

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Около 1797 г.р.

Мать

Около 1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самойла Григорьев

Мать: Меланья Петрова

Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Крещение
Неизвестно
Шитьково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
стр. 36 об|18-20 апреля – Мавра – деревни Красикова Волоколамской округи экономического ведомства у крестьянина Самуила Григорьева и первого брака его законной жены Меланьи Петровой.|Восприемники – то... Показать все
Смерть
После 1834
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