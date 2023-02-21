Дьяков Серафим Степанович
Место рожденияс.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Дата рождения15.07.1916
Дата смерти10.04.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.07.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Рождение ребёнка
01.08.1941
Дочь: Решетняк Надежда Серафимовна
Мать ребёнка: Дьякова Елизавета Терентьевна
Нагутское, Минераловодский, Ставропольский край
Фактически родилась 30.07.1941г, но некому было зарегистрировать
Бракосочетание
Неизвестно
с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края,
Смерть
10.04.1987
с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края