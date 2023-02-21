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Дьяков Серафим Степанович

Место рождения

с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края

Дата рождения

15.07.1916

Дата смерти

10.04.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
Рождение ребёнка
01.08.1941

Дочь: Решетняк Надежда Серафимовна

Мать ребёнка: Дьякова Елизавета Терентьевна

Нагутское, Минераловодский, Ставропольский край
Фактически родилась 30.07.1941г, но некому было зарегистрировать
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьякова Елизавета Терентьевна

с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края,
Смерть
10.04.1987
с.Нагутское, Минераловодского района, Ставропольского края
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