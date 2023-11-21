Поселенова (Константинова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поселенова (Константинова) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.02.1979

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1979

Отец: Константинов Николай

Мать: Константинова Антонина Семеновна

Рождение ребёнка
02.01.2004

Дочь: Поселенова Ольга Игоревна

Отец ребёнка: Поселенов Игорь Юрьевич

Завитинск, Завитинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
29.04.2007

Сын: Поселенов Владимир Игоревич

Отец ребёнка: Поселенов Игорь Юрьевич

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