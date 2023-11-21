Поселенова (Константинова) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.02.1979
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1979
Отец: Константинов Николай
Рождение ребёнка
02.01.2004
Дочь: Поселенова Ольга Игоревна
Отец ребёнка: Поселенов Игорь Юрьевич
Завитинск, Завитинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
29.04.2007
Сын: Поселенов Владимир Игоревич
Отец ребёнка: Поселенов Игорь Юрьевич