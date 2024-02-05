Ковбота Иван Дмитриевич
Место рожденияОренбургская область Тоцкий район, д. Никитовка
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Ковбота Дмитрий
Мать: не указана
Оренбургская область Тоцкий район, д. Никитовка
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1925
Мать ребёнка: Ковбота Феодосия Васильевна
Рождение ребёнка
1932
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковбота Авдотья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковбота Владимир Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковбота Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно