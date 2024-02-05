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Ковбота Иван Дмитриевич

Место рождения

Оренбургская область Тоцкий район, д. Никитовка

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Ковбота Дмитрий

Мать: не указана

Оренбургская область Тоцкий район, д. Никитовка
Рождение ребёнка
1923

Сын: Ковбота Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1925

Сын: Ковбота Петр Иванович

Мать ребёнка: Ковбота Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
1932

Сын: Ковбота Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковбота Феодосия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковбота Авдотья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковбота Владимир Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковбота Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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