Шубин Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шубин Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1900 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: Шубина Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1942
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