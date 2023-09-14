Шубин Семён
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1942