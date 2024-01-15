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Варнавский Сергей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1980

Отец: Варнавский Владимир Леонидович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.2006

Сын: Варнавский Владилен Сергеевич

Мать ребёнка: Варнавская Лариса Сергеевна

Северо-Енисейский, Северо-Енисейский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.08.2019

Дочь: Варнавская Злата Сергеевна

Мать ребёнка: Варнавская Лариса Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варнавская Лариса Сергеевна

Северо-Енисейский, Северо-Енисейский муниципальный район, Красноярский край
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