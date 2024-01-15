Варнавский Сергей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1980
Отец: Варнавский Владимир Леонидович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.2006
Сын: Варнавский Владилен Сергеевич
Мать ребёнка: Варнавская Лариса Сергеевна
Рождение ребёнка
26.08.2019
Дочь: Варнавская Злата Сергеевна
Мать ребёнка: Варнавская Лариса Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно