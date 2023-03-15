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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Романова Анна

Отец ребёнка: Матюков Яков Константинов

Рождение ребёнка
09.09.1925

Дочь: Тараканчикова Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Матюков Яков Константинов

Рождение ребёнка
08.04.1927

Сын: Матюков Василий

Отец ребёнка: Матюков Яков Константинов

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1931

Сын: Матюков Алексей

Отец ребёнка: Матюков Яков Константинов

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матюков Яков Константинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матюков Яков Константинов

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: утопла
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