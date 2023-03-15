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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Романова Анна
Отец ребёнка: Матюков Яков Константинов
Рождение ребёнка
09.09.1925
Дочь: Тараканчикова Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Матюков Яков Константинов
Рождение ребёнка
08.04.1927
Сын: Матюков Василий
Отец ребёнка: Матюков Яков Константинов
Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1931
Сын: Матюков Алексей
Отец ребёнка: Матюков Яков Константинов
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матюков Яков Константинов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: утопла