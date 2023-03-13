Маресевъ Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маресевъ Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Маресевъ Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Маресевъ Елистратъ

Мать ребёнка: Маресева Авдотья Тимофеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Маресева Авдотья Тимофеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Маресева Авдотья Тимофеева

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маресева Авдотья Тимофеева

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