Маресевъ Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Маресевъ Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Маресевъ Елистратъ
Мать ребёнка: Маресева Авдотья Тимофеева
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Маресева Авдотья Тимофеева
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Маресева Авдотья Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно