Боровиков Евмен Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоровиков Евмен Данилович

Боровиков Евмен Данилович

Место рождения

Мирское, Смоленский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боровиков Данила

Мать: не указана

Мирское, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Боровиков Гаврила Евменович

Мать ребёнка: не указана

Мирское, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Боровиков Никита Евменович

Мать ребёнка: не указана

Мирское, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Боровиков Аким Евменович

Мать ребёнка: не указана

Мирское, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровиков Григорий Евменович

Мать ребёнка: не указана

Мирское, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close