Боровиков Евмен Данилович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боровиков Данила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Боровиков Гаврила Евменович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Боровиков Никита Евменович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровиков Григорий Евменович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно