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(Куйда) Феодосия Ивановна
(Куйда) Феодосия Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.05.1882 ст.
Пол
Женский
Отец
Куйда Иван Мефодиев
1841 г.р.
Мать
(Куйда) Евгения Захаровна
1841 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1882 ст.
Отец:
Куйда Иван Мефодиев
Мать:
Евгения Захаровна
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