(Куйда) Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Куйда) Феодосия Ивановна

(Куйда) Феодосия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1882 ст.

Пол

Женский

Отец

1841 г.р.

Мать

1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1882 ст.

Отец: Куйда Иван Мефодиев

Мать: Евгения Захаровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close