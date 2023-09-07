Барабуха Мелания Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1887
Дочь: Терещенко Мария Евфимьевна
Отец ребёнка: Барабуха Евфимий Иаковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барабуха Макарий Евфимьевич
Отец ребёнка: Барабуха Евфимий Иаковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Барабуха Прокопий Евфимьевич
Отец ребёнка: Барабуха Евфимий Иаковлевич
Смерть
Неизвестно