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Хозяинов Василий Васильевич
Хозяинов Василий Васильевич
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Древо
Место рождения
Усть-Лыжа
, Усинск, Республика Коми
Дата рождения
15.09.1978
Пол
Мужской
Отец
Хозяинов Василий Вячеславович
1953 г.р.
Мать
Артеева Галина Борисовна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1978
Отец:
Хозяинов Василий Вячеславович
Мать:
Артеева Галина Борисовна
Усть-Лыжа
, Усинск, Республика Коми
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