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Хозяинов Василий Васильевич

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Место рождения

Усть-Лыжа, Усинск, Республика Коми

Дата рождения

15.09.1978

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1978

Отец: Хозяинов Василий Вячеславович

Мать: Артеева Галина Борисовна

Усть-Лыжа, Усинск, Республика Коми
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