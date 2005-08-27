Яковлев Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1947
Дата смерти27.08.2005
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1947
Отец: Яковлев Александр
Рождение ребёнка
16.08.1970
Дочь: Яковлева Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Грибкова - Яковлева Елизавета Петровна
Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
01.03.1972
Сын: Яковлев Александр Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1972
Сын: Яковлев Александр Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.08.2005