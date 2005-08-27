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Яковлев Анатолий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1947

Дата смерти

27.08.2005

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1947

Отец: Яковлев Александр

Мать: Яковлева Евгения Даниловна

Рождение ребёнка
16.08.1970

Дочь: Яковлева Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Грибкова - Яковлева Елизавета Петровна

Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
01.03.1972

Сын: Яковлев Александр Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1972

Сын: Яковлев Александр Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.08.2005
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