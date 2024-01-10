Мусалей Сапаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусалей Сапаров

Место рождения

д. Таршна, Дубъязской волости Казанского уезда Казанской Губернии

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Таршна, Дубъязской волости Казанского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1751

Сын: Исхак Мусалеев

Мать ребёнка: Хадыча Ермакова

д. Таршна, Дубъязской волости Казанского уезда Казанской Губернии
Смерть
Неизвестно
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