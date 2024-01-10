Мусалей Сапаров
Место рожденияд. Таршна, Дубъязской волости Казанского уезда Казанской Губернии
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Таршна, Дубъязской волости Казанского уезда Казанской Губернии
Рождение ребёнка
1751
Сын: Исхак Мусалеев
Мать ребёнка: Хадыча Ермакова
д. Таршна, Дубъязской волости Казанского уезда Казанской Губернии
Смерть
Неизвестно