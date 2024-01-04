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Южаков Пётр Яковлевич

Место рождения

Муравьево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1716

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: Южаков Якушко Игнатьевич

Мать: не указана

Муравьево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Южаков Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Блудова Евдокия

Муравьево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Южакова Матрона Петровна

Мать ребёнка: Блудова Евдокия

Муравьево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Южаков Порфирей Петрович

Мать ребёнка: Блудова Евдокия

Муравьево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Южаков Семён Петрович

Мать ребёнка: Блудова Евдокия

Муравьево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Южакова Ксения Петровна

Мать ребёнка: Блудова Евдокия

Муравьево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Южакова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Блудова Евдокия

Муравьево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блудова Евдокия

Смерть
Неизвестно
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