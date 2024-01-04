Южаков Пётр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: Южаков Якушко Игнатьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1737
Мать ребёнка: Блудова Евдокия
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Южакова Матрона Петровна
Мать ребёнка: Блудова Евдокия
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Блудова Евдокия
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Блудова Евдокия
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Южакова Ксения Петровна
Мать ребёнка: Блудова Евдокия
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Южакова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Блудова Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блудова Евдокия
Смерть
Неизвестно