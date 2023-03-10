Понтилеева Евдокия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понтилеева Евдокия Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1839

Дата смерти

21.09.1916

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1839

Отец: Трофим Петров

Мать: Параскева Спиридоновна

Бракосочетание
30.10.1855

Муж: Понтилеев Абрам Кондратович

Рождение ребёнка
18.?.1858

Дочь: Ефросинья Абрамовна

Отец ребёнка: Понтилеев Абрам Кондратович

Рождение ребёнка
10.01.1860

Дочь: Ануфриева Татьяна Абрамовна

Отец ребёнка: Понтилеев Абрам Кондратович

Рождение ребёнка
11.07.1862

Сын: Понтилеев Акинфий Абрамович

Отец ребёнка: Понтилеев Абрам Кондратович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Понтилеев Григорий Абрамович

Отец ребёнка: Понтилеев Абрам Кондратович

Рождение ребёнка
11.11.1873

Дочь: Стефанида Абрамовна

Отец ребёнка: Понтилеев Абрам Кондратович

Рождение ребёнка
09.10.1876

Дочь: Пелагея Абрамовна

Отец ребёнка: Понтилеев Абрам Кондратович

Рождение ребёнка
12.06.1880

Сын: Понтилеев Иван Абрамович

Отец ребёнка: Понтилеев Абрам Кондратович

Рождение ребёнка
16.?.?

Дочь: Матрена Абрамовна

Отец ребёнка: Понтилеев Абрам Кондратович

ГАСО.Ф.637.Оп.2.Д.5.ЛЛ.897об-898.№83.
Смерть
21.09.1916
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