Понтилеева Евдокия Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1839
Дата смерти21.09.1916
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1839
Отец: Трофим Петров
Мать: Параскева Спиридоновна
Бракосочетание
30.10.1855
Рождение ребёнка
18.?.1858
Дочь: Ефросинья Абрамовна
Отец ребёнка: Понтилеев Абрам Кондратович
Рождение ребёнка
10.01.1860
Дочь: Ануфриева Татьяна Абрамовна
Отец ребёнка: Понтилеев Абрам Кондратович
Рождение ребёнка
11.07.1862
Сын: Понтилеев Акинфий Абрамович
Отец ребёнка: Понтилеев Абрам Кондратович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Понтилеев Григорий Абрамович
Отец ребёнка: Понтилеев Абрам Кондратович
Рождение ребёнка
11.11.1873
Дочь: Стефанида Абрамовна
Отец ребёнка: Понтилеев Абрам Кондратович
Рождение ребёнка
09.10.1876
Дочь: Пелагея Абрамовна
Отец ребёнка: Понтилеев Абрам Кондратович
Рождение ребёнка
12.06.1880
Отец ребёнка: Понтилеев Абрам Кондратович
Рождение ребёнка
16.?.?
Дочь: Матрена Абрамовна
Отец ребёнка: Понтилеев Абрам Кондратович
ГАСО.Ф.637.Оп.2.Д.5.ЛЛ.897об-898.№83.
Смерть
21.09.1916