Евсеев Василий Иванович 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евсеев Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1894

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Евсеев Иван Яковлевич

Мать: Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жижина Наталья Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Бирилов (Евсеев) Иван Васильевич

Мать ребёнка: Жижина Наталья Игнатьевна

Ям, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1894

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