Евсеев Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1894
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Евсеев Иван Яковлевич
Мать: Мария Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Бирилов (Евсеев) Иван Васильевич
Мать ребёнка: Жижина Наталья Игнатьевна
Ям, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1894