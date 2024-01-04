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- Александр Филиппович

Место рождения

Хмелёвка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1906 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Хмелёвка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
До 1905 ст.

Жена: - Аполлинария Николаевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.05.1906 ст.

Дочь: - Александра Александровна

Мать ребёнка: - Аполлинария Николаевна

Хмелёвка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.89-90 (Рождение №-47ж)
Смерть
После 1906 ст.
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