- Александр Филиппович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1906 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1905 ст.
Жена: - Аполлинария Николаевна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.05.1906 ст.
Дочь: - Александра Александровна
Мать ребёнка: - Аполлинария Николаевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.89-90 (Рождение №-47ж)
Смерть
После 1906 ст.